Байден собрался баллотироваться на второй срок в 81 год

79-летний президент США Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он и его ближайшее окружение заверяют сторонников в последние дни, пишет The Washington Post.

Как отмечает газета, к моменту голосования Байдену будет 81 год.

По данным издания, усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок. Это связано в том числе со снижением его рейтинга.

Друг президента и бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил, что Байден рассказывал ему о своих планах. «Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад», — заявил Додд. Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл в свою очередь отметил, что Байден не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально.

При этом некоторые официальные лица Демократической партии рассказали изданию, что скептически относятся к таким заявлениям президента и его помощников.

Ранее личный врач президента Кевин О'Коннор сообщил, что медики во время колоноскопии удалили полип в кишечнике Байдена.

19 ноября Байден прошел процедуру колоноскопии (осмотра толстого кишечника) и вернулся к исполнению своих обязанностей. Глава государства на время анестезии передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. На короткий период, пока он проходил процедуру, она стала первой в истории США женщиной с президентскими полномочиями.