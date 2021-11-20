Белый дом захотел узнать о военных учениях США в Европе с целью сдержать Россию

Администрация президента США Джо Байдена проводит обзор американских военных учений в Европе за последние годы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным американской газеты, сотрудники Белого дома запросили у Пентагона соответствующую информацию и намерены ознакомиться с ней. Так, военные предоставят администрации список учений, которые были проведены с целью «сдержать мощь России и воодушевить союзников и партнеров в Европе», а также их обоснования. Отмечается, что цель запроса состоит в том, чтобы дать Белому дому полную ясность насчет проведенных военных учений и прочих действий, направленных на сдерживание Москвы, чтобы новые маневры можно было осуществлять и оценивать с учетом прошлых.

Представитель администрации рассказал The Washington Post, что в Белом доме хотят узнать численность военных, участвовавших в подобных мероприятиях, а также то, на какие политические цели были направлены маневры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ. По его словам, это выходит за красную линию. «Западные учения в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 километрах от границы России выходят за грань», — сказал глава государства. Путин также отметил, что надо добиваться, чтобы России были предоставлены гарантии безопасности со стороны Запада.

