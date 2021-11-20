Личный врач рассказал об удалении полипа у Байдена

Медики во время колоноскопии удалили полип в кишечнике президента США Джо Байдена. Об этом рассказал личный врач главы государства Кевин О'Коннор, передает ТАСС.

По словам специалиста, гистологическое исследование будет завершено на следующей неделе. Он подчеркнул, что полип был удален без сложностей. Врач также отметил, что у Байдена никогда не было рака кишечника.

Ранее О’Коннор рассказал о недугах, от которых страдает президент США. По его словам, у американского лидера в последнее время усилился кашель и ухудшилась походка. Также он раскрыл, что президента лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

19 ноября сообщалось, что Байден прошел процедуру колоноскопии (осмотра толстого кишечника) и вернулся к исполнению своих обязанностей. Глава государства на время анестезии передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. В короткий период, пока он проходил процедуру, она стала первой в истории США женщиной с президентскими полномочиями.