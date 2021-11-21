В Совбезе рассказали о способах проникновения террористов в Россию

Замсекретаря Совбеза: террористы могут проникнуть из Афганистана в Россию через Казахстан

Ситуация в Афганистане не дает поводов для оптимизма, поскольку из-за нестабильности в регионе возникает опасность роста сферы наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции. С таким опасением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

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К росту преступности может привести деградация общественно-политической обстановки, обнищание населения и расправы представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) над собственными гражданами, рассказал замсекретаря.

Гребенкин пояснил, что один из способов проникновения террористов на территорию России — через границу с соседними странами, например, Казахстаном.

О том, что в Афганистане ухудшается экономическая ситуация, также говорил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий», — подчеркнул он.