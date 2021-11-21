Китайские лагеря для содержания мусульман попали на видео

Видеоблогер заснял на видео китайские лагеря, в которых содержатся мусульмане-уйгуры и другие мусульманские меньшинства. Об этом пишет Daily Mail.

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Блогер, скрывающийся под ником Гуань Гуань, притворился туристом и со спрятанной в рюкзаке камерой проехался по восьми городам Синьцзян-Уйгурского автономного района, в которых, как он предполагал, находятся интернированные национальные меньшинства Китая. Он обнаружил 18 лагерей, обнесенных высокими заборами с колючей проволокой, сторожевыми башнями и полицейскими контрольно-пропускными пунктами. Блогер также заснял гигантский центр содержания под стражей, на территории которого была обнаружена растяжка с лозунгом «Исправление через труд». Многие лагеря не были отмечены на картах.

Согласно опубликованному в марте независимому докладу аналитического центра Newlines Institute, специализирующегося на проблемах, связанных с магометанством, власти Китайской Народной Республики нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, из-за чего происходящее с нацменьшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе можно считать истреблением.