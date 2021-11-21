Павел Деревянко выложил фото из постели с полуголыми актрисами

Российский актер Павел Деревянко поделился фотографией из постели с двумя полуголыми актрисами. Снимок появился в Instagram-аккаунте артиста в воскресенье, 21 ноября.

«Начинаем воскресное утро с улыбки. Групповая работа очень важна в творчестве», — прокомментировал фото Деревянко. Актер также объявил о выходе на портале «Кинопоиск» второго сезона сериала «Беспринципные», в котором играет главную роль .

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Первая часть комедийного сериала «Беспринципные» режиссера Романа Прыгунова вышла в октябре 2020 года. Шоу рассказывает о богатых москвичах, которые попадают в неловкие ситуации. В настоящее время на «Кинопоиске» доступны два первых эпизода второго сезона. Третья серия выйдет 28 ноября.

В сентябре сообщалось, что Деревянко пришел на вечеринку в честь дня рождения стоматолога Антона Криворотова вместе с новой возлюбленной Зоей Фуць. На мероприятии актер присутствовал также вместе с бывшей женой Дарьей Мясищевой. Отмечалось, что экс-супруга Деревянко танцевала рядом, пока тот держал за руку Фуць, обнимал и целовал ее.

В мае артист объяснил расставание с гражданской женой мужской полигамностью.