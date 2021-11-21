СК проверит информацию о массовой драке подростков в Подмосковье

Следственный комитет (СК) организовал проверку после появления в социальных сетях информации о массовой драке между несовершеннолетними в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте СК.

«13 ноября 2021 года в Пушкине двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку. По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», — уточняется в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе проведения проверки.

18 ноября в Москве на остановке общественного транспорта мужчина избил парня и заступившуюся за него девушку. В сети появилось видео драки. На кадрах мужчина с бородой наносит удары лежащему на асфальте молодому человеку. За него пытается заступиться девушка, но агрессивный мужчина толкает ее, и она падает на землю.