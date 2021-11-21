Избитый тремя дагестанцами россиянин сделал предложение девушке в метро

25-летний россиянин Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в московском метро, сделал предложение возлюбленной на одной из станций столичной подземки. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Для мужчины и его девушки была организована ночная экскурсию на ретропоезде. Департамент транспорта Москвы поздравил пару и напомнил, что в городском метрополитене есть «самая красивая станция» для росписи — "Маяковская".

4 октября трое дагестанцев избили Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. По словам Романа, остальные пассажиры не помогли ему и убежали в другую часть вагона. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.