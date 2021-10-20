Избитый дагестанцами в московском метро россиянин рассказал о самочувствии

Избитый в метро Москвы пассажир заявил, что его реабилитация займет около полугода

На реабилитацию избитого дагестанцами в московском метро пассажира Романа Ковалева может уйти до полугода. О своем самочувствии после выписки из больницы он рассказал РЕН ТВ.

Молодой человек пока повременит с выходом на работу, так как до конца не восстановился после потасовки.

«Онемела половина лица — онемевшие зубы, губы. (...) Надо наблюдаться пока. Давление немного скачет. Сказали, если высыпаться полноценно, то все должно пройти», — пояснил Ковалев.

Он добавил, что сразу после выписки встретился с друзьями, родными и девушкой.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянин заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.