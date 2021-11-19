Стала известна причина избиения уроженцем Таджикистана парня и девушки в Москве

Стала известна причина избиения парня и девушки на остановке общественного транспорта в Москве. Об этом пишет издание Baza.

Избившим молодого человека оказался уроженец Таджикистана с российским гражданством, пострадал его друг, с которым они вместе употребляли алкоголь, а впоследствии поссорились. Девушка, которая заступилась за избитого, была прохожей — она решила вмешаться в конфликт и помочь, однако в результате получила удар в лицо.

Полиция задержала мужчину, избившего парня и девушку, он признался, что в момент драки был сильно пьян. После того как он ударил россиянку, его пытались успокоить приезжие из Дагестана.

Как пишет «Газета.Ru», пострадавшей Евгении Журавлевой понадобилась помощь врачей. После инцидента она зашла в салон сотовой связи и попросила вызвать скорую. Журавлева рассказала, что вышла на полчаса из дома за продуктами, дома ее ждал ребенок.

«Получается, не делай добро, не помогай людям — проходи мимо?» — сказала она и добавила, что в тот вечер была опозорена и унижена на глазах у прохожих.

Ранее сообщалось, что в Москве на остановке общественного транспорта мужчина избил парня и заступившуюся за него девушку. В сети появилось видео драки. На кадрах мужчина с бородой наносит удары лежащему на асфальте молодому человеку. За него пытается заступиться девушка, но агрессивный мужчина толкает ее, и она падает на землю.