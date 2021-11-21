Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что возобновит поставки электроэнергии на Украину с воскресенья, 21 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Экспорт продолжат в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом, добавили в Минэнерго.

Возможность дальнейшего осуществления поставок зависела от технических возможностей страны, объясняли в пресс-службе ведомства 17 ноября. Тогда Минск объявил о прекращении поставок. Первый энергоблок станции был отключен от сети после срабатывания автоматики. Была проведена диагностика, радиационный фон в норме.

Поставки мощностью 415 мегаватт-час будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, объявили украинские энергопоставщики ранее 20 ноября.