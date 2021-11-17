Белоруссия назвала дату прекращения поставок электроэнергии на Украину

Минэнерго Белоруссии: поставки электроэнергии на Украину прекратятся с 18 ноября

Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину прекратятся с 18 ноября. Такую дату назвало Минэнерго республики, пишет БЕЛТА.

«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее 17 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что поставки прекратились сразу же после аварийного отключения блока Белорусской АЭС. Первый энергоблок станции утром был отключен от сети после срабатывания автоматики. Специалисты проводили диагностику, радиационный фон в норме.

Поставки энергию на Украину «Белэнерго» осуществляет в рамках подписанного на ноябрь контракта. При этом поставки в рамках заключенных ранее контрактов прекращены.