Стало известно о прекращении поставок белорусской энергии на Украину

«Страна.ua»: после аварии на БелАЭС поставки белорусской энергии на Украину прекратились

Поставки белорусской электроэнергии на Украину прекратились сразу же после аварийного отключения блока Белорусской АЭС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее стало известно, что в среду, 17 ноября, в 10:33 московского времени первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети под действием автоматики. В настоящее время специалисты проводят диагностику и анализ, радиационный фон в норме.

«Белэнерго» поставляет в соседнюю страну энергию в рамках подписанного на ноябрь контракта. При этом поставки в рамках заключенных ранее контрактов прекращены.

Импорт энергии потребовался Украине из-за нарастающего энергетического кризиса. По состоянию на конец прошлой недели в стране не работали большинство государственных теплоэлектростанций, загрузка мощностей опустилась до десяти процентов из-за нехватки топлива, в первую очередь угля. При этом хотя бы в каком-то объеме продолжают функционировать только три из имеющихся 23 блоков.

Белорусская АЭС введена в эксплуатацию год назад. С начала 2021 года первый энергоблок неоднократно отключался из-за срабатывания автоматики. После отключения 12 июля он не работал почти три месяца — вернуть блок в эксплуатацию удалось 4 октября. Причина нынешней остановки пока неизвестна.