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Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии

Украинские энергопоставщики возобновят импорт электроэнергии из Белоруссии с 21 ноября
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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинские энергопоставщики намерены возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии с воскресенья, 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Поставки мощностью 415 мегаватт-час будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщало, что поставки электроэнергии на Украину прекратятся с 18 ноября. По данным украинского издания «Страна.ua», поставки прекратились утром 17 ноября сразу же после аварийного отключения блока Белорусской АЭС. Первый энергоблок станции был отключен от сети после срабатывания автоматики. Была проведена диагностика, радиационный фон в норме.

8 ноября сообщалось, что Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине, с ноября поставки «Белэнерго» на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут.

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