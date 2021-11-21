Последнее видео автоблогера Губденского набрало почти 2,5 миллиона просмотров

Последнее видео развибшегося в Москве автоблогера Саида Губденского набрало почти 2,5 миллиона просмотров в Instagram, под постом оставлено более 20 тысяч комментариев с соболезнованиями.

Четыре дня назад Губденский выкладывал видео о том, как гоняет на BMW M5 F90. На его блог были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков. О пострадавших в других автомобилях, участвовавших в аварии, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.