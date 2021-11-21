Десятки тысяч московских компаний получили господдержку в 2021 году

Порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве смогли воспользоваться мерами государственной поддержки в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1». Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что банки с большой неохотой кредитуют компании, которые «только-только создаются», и как правило отказывают им в финансовой поддержке. Поэтому, пояснил столичный мэр, на этой неделе был принят еще один пакет мер поддержки для предприятий.

«Город создал свой гарантийный фонд для того, чтобы обеспечить городской гарантией банковские кредиты, чтобы они не боялись выдавать кредиты, во-первых, а во-вторых, снизить ставку кредитования как минимум в полтора раза», — пояснил Собянин.

По его словам, процентная ставка для предприятий малого и среднего бизнеса снизится с сегодняшних 18-20 процентов до уровня 11 процентов. «Это хорошее подспорье», — отметил мэр.

В конце октября Кабмин и предприниматели обсудили господдержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в период обострения пандемии. Цель господдержки бизнеса в период борьбы с COVID-19 — помочь ему быстро и гибко адаптироваться к новым условиям, подчеркнул первый зампред Правительства РФ.

