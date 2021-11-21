Россиянам раскрыли способы ускорить домашний интернет до предела. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта Василия Трухина.

По словам специалиста, скорость интернета может колебаться в течение дня из-за количества абонентов, одновременно пользующихся сетью Wi-Fi. В таком случае трафик делится между всеми устройствами, одновременно подключенными к одной и той же сети.

Проблема с интернетом также может крыться в беспроводном оборудовании на компьютере или телефоне. «Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала», — пояснил эксперт .

Еще одной проблемой зачастую является «забитость» каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении. «Решением является переход на другой канал или другую частоту. Все большее распространение получают 5 ГГц диапазон для Wi-Fi сетей: у них, правда, радиус покрытия меньше, чем у 2,4 ГГц, но таких сетей не так много — меньше помех в их работе», — объяснил собеседник издания.

Ранее российский блогер назвал способ повысить скорость работы домашнего Wi-Fi. Для этого необходимо изменить канал в настройках роутера. Автор ролика заявил, что соседский Wi-Fi может замедлять работу роутера. Чтобы устройства из других квартир не мешали, необходимо открыть настройки роутера, зайдя на специальный адрес в браузере — у каждого устройства он может быть свой.