Неизвестный напал на прохожих с ножом и пистолетом в Иерусалиме

Неизвестный напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме, ранил их и был ликвидирован

Неизвестный мужчина напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме с ножом и пистолетом. Об этом сообщает организация Stand With Us в своем Twitter. Там же появились кадры с места событий. На них можно увидеть, как несколько полицейских бегут, чтобы задержать предполагаемого преступника.

Как минимум двое серьезно ранены. Нападавший ликвидирован.

Официального заявления полиции еще не последовало. При этом израильские СМИ уже называют произошедшее терактом.

В мае 2021-го в квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате четверо силовиков обошлись легкими травмами, еще двое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель был ликвидирован на месте. Это произошло на фоне беспорядков между палестинскими группировками и израильтянами.