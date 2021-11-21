В Совбезе предложили установить вдоль российских границ карантинную полосу

Вдоль российских границ в ряде регионов необходимо установить карантинную полосу и ввести на ней ветеринарный режим. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, подобные меры нужны, чтобы избежать завоза опасных заболеваний, угрожающих людям и животным.

Для этих целей замсекретаря Совбеза также предложил отремонтировать и дооборудовать помещения для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки в ряде пунктов пропуска через государственную границу.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что животные могут заражаться COVID-19 и даже погибать от инфекции при крайне ослабленном иммунитете. При этом он добавил, что в некоторых случаях домашние питомцы могут становиться разносчиками коронавируса.