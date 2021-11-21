В США полицейские нашли на складах 230 тонн нелегальной марихуаны

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками полиции штата Орегон в ходе обыска пяти складов в населенном пункте Уайт-Сити изъяли около 230 тонн нелегальной марихуаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата.

Ориентировочная стоимость найденной марихуаны составляет 500 миллионов долларов.

Операция продолжалась более двух дней, правоохранители задержали 100 человек, которых освободили после допроса. Некоторые из задержанных являются мигрантами, они проживали на территории складов. Кроме нелегальной марихуаны, было также изъято огнестрельное оружие.

В штате Орегон нет уголовной ответственности за хранение марихуаны. Однако за ее незаконное укрытие следует наказание.

Ранее исследователи из США выявили, что у детей, чьи матери во время беременности употребляли марихуану, повышена чувствительность к стрессу и слабее иммунитет. Обнаружилось, что такие дети больше испытывали тревожность, были более агрессивными и гиперактивными.