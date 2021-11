Обнаружен опасный эффект употребления марихуаны

Исследователи из США показали, что у детей, чьи матери во время беременности употребляли марихуану, повышена чувствительность к стрессу и слабее иммунитет. Посвященная опасному эффекту наркотика статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

Специалисты из Медицинской школы Икана больницы Маунт-Синай и Городского университета Нью-Йорка проанализировали экспрессию генов плаценты для 322 пар мать-ребенок. Также исследователи изучили поведение и физиологию детей по достижении ими шестилетнего возраста. Полученные образцы волос позволили им измерить гормональные уровни, а работу сердца во время стрессовых ситуаций измерили с помощью электрокардиограмм. Поведение же детей оценивали, попросив их родителей заполнить опросники.

Обнаружилось, что дети, чьи матери во время беременности употребляли марихуану, больше испытывали тревожность, были более агрессивными и гиперактивными. По сравнению с другими детьми у них было выше содержание гормона кортизола. Также у них был меньший интервал между сердцебиениями — что указывает на большую чувствительность к стрессу. Секвенирование РНК плацентарной ткани, собранной при родах, показало, что употребление матерями марихуаны было связано с меньшей экспрессией у детей генов, связанных с активацией иммунной системы, в частности, провоспалительных цитокинов и интерферонов I типа.

«Результаты исследования подчеркивают необходимость непредвзятого обучения и разъяснительной работы среди населения, в частности, уязвимой группы беременных женщин, в отношении использования марихуаны. Распространение достоверной информации необходимо для здоровья женщин и их детей», — подчеркнула ведущий автор исследования Ясмин Херд.