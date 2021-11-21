Работник «Макдоналдса» показал кухню ресторана и встревожил зрителей

Сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» Айзея Гилли снял на видео процесс приготовления популярного у любителей фастфуда сэндвича. Многие зрители были неприятно удивлены из-за ролика, их встревожило грязное оборудование и вид сырой котлеты для блюда. На видео, опубликованное в TikTok в конце октября, издание Daily Dot обратило внимание 18 ноября.

В ролике Гилли показал процесс создания сэндвича «МакРиб» (McRib, сэндвич со свининой со вкусом барбекю). Молодой человек взял две замороженные котлеты серо-розового цвета и положил их готовиться в грязный от пригоревшего жира прибор, похожий на пресс-гриль. Затем Гилли посыпал булочку луком, положил огурцы, обмакнул прожаренную котлету в соус и положил ее на хлеб. «Ваша любимая еда», — подписал видео парень.

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Ролик собрал более шести миллионов просмотров. В комментариях многие юзеры обратили внимание на антисанитарию на рабочей кухне и признались, что больше не хотят заказывать в «Макдоналдсе» это блюдо. «МакМерзость», — написала jessicatallgirl. «Оборудование давно не мыли», «Прощай, "МакРиб"», — добавили другие комментаторы. Отдельные пользователи TikTok также высказались о цвете и форме замороженной котлеты. «Почему это "мясо" похоже на пенопласт?» — спросила зрительница.

Другие комментаторы признались, что ролик не отбил у них желание заказывать сэндвич со свининой. «Мне все равно, всегда буду любить "МакРиб"», «Неважно, как его готовят, он все равно хорош», — написали они.

Ранее другая TikTok-блогерша показала, как разыграла сотрудницу «Макдоналдса». Девушка станцевала перед работницей кафе под музыку. Многие зрители сочли поступок тиктокерши неуважительным.