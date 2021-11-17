Блогерша разыграла сотрудницу «Макдоналдса» и рассердила зрителей

Блогерша с ником @phillicia4 разыграла сотрудницу сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Девушка пошутила над ней, когда получала свой заказ, что рассердило многих зрителей и вызвало споры в комментариях. Видео с пранком девушка опубликовала в TikTok.

В ролике тиктокерша, находившаяся за рулем автомобиля, подъехала к окну выдачи «Макавто». Получив от работницы сети фастфуд-ресторанов пакет со своим заказом, девушка поинтересовалась, где ее коктейль. «Вы заказывали только куриные наггетсы», — ответила ей сотрудница «Макдоналдса».

После этого в машине блогерши заиграла песня Shake That Ass Bitch группы Splack Pack, а сама девушка на глазах работницы сети кафе исполнила в автомобиле небольшой танец и уехала. Суть розыгрыша заключалась в игре слов: слово shake означает на английском языке и «коктейль», и «трясти», а название трека переводится как «Тряси своим задом, сука».

Ролик @phillicia4 собрал больше пяти миллионов просмотров. Однако в комментариях некоторые пользователи TikTok осудили блогершу. Они сочли, что своей шуткой девушка доставила неудобства сотруднице кафе. «Она (сотрудница “Макдоналдса” — прим. “Ленты.ру”) работает за минимальную оплату, вероятно, задерживается на сменах, и ей приходится иметь дело с такими вот клиентами. Скажи, а как бы ты поступила на ее месте?» — обратился к тиктокерше пользователь с ником @huskyatlas. «Блин, да дайте вы людям работать», — высказался зритель @conorolsen.

В то же время другим юзерам шутка показалась забавной. «Да вы все бредите, я работаю в фастфуде, и если бы кто-то поступил так со мной, это сделало бы мой день», — отреагировал пользователь TikTok.

Ранее другой пользователь TikTok показал, как обедают сотрудники кафе. В ролике было видно, как работники перекусывали, сидя на корточках и спрятавшись от посетителей, что возмутило зрителей ролика.