Блогершу осудили за публикацию снятого тайком от мужа видео

Блогерша по имени Жаклин Гибсон опубликовала снятое тайком от мужа видео, на котором он плакал. Столкнувшись с гневными комментариями зрителей и осуждением от пользователей сети, женщина удалила его из TikTok, но оставила в Instagram. Там же она пожаловалась на обрушившуюся на нее критику.

На опубликованных Гибсон кадрах видно, как ее супруг лежал на шезлонге снаружи дома и вытирал лицо от слез. Мужчина не подозревал о съемке, так как его жена в этот момент находилась в доме. «Сказала мужу сходить на улицу и сделать глубокий вздох, а потом поймала его на том, что он плачет», — подписала ролик блогерша.

Многих пользователей возмутил ролик Гибсон: они посчитали, что женщина нарушила право супруга на частную жизнь. Некоторые из них записали ответные видео с критикой поступка блогерши. «Люди не уважают чужую приватность. Это отвратительно», — возмутился в комментариях к подобному ролику jackieford736. «Зачем снимать кого-то на видео, когда он пребывает в крайне уязвимом состоянии, а затем показывать эти кадры тысячам незнакомцев, вместо того чтобы утешить его, как сделал бы нормальный человек?» — задалась вопросом sickvibesx под другим посвященным Гибсон постом.

После наплыва критики блогерша рассказала в сторис Instagram, что удалила ролик. Перед этим видео, по словам Гибсон, набрало больше четырех миллионов просмотров и около семи тысяч комментариев. «Ему (мужу — прим. "Ленты.ру") было вообще все равно, но TikTok впал в безумие», — посетовала тиктокерша. Она также назвала комментарии от критиков отвратительными и призналась, что теперь иначе относится к TikTok. Женщина также заявила, что они с супругом одновременно пребывали в шоке и смеялись из-за бурной реакции на ролик.

Ранее другая TikTok-блогерша рассказала о том, как случайно узнала об измене мужа. Изобличить неверность девушке помогло родимое пятно у ребенка ее подруги.