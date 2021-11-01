Женщина узнала об измене мужа из-за родимого пятна ребенка ее лучшей подруги

Женщина увидела родимое пятно у дочери подруги и поняла, что отцом ребенка был ее супруг

TikTok-блогерша с ником @haileymae93 рассказала о том, как узнала об измене мужа. По словам многодетной матери, она обнаружила, что супруг не был ей верен, увидев родимое пятно у ребенка ее лучшей подруги. На ролик, опубликованный в TikTok в начале сентября, издание The Mirror обратило внимание в субботу, 30 октября.

Блогерша рассказала, что была рядом с подругой во время родов: она отвезла женщину в больницу, когда у нее начались схватки, и поддерживала ее там. «Это был невероятный опыт. Я никогда не забуду этого, я была счастлива стать частью рождения малыша», — поделилась женщина впечатлениями.

Через несколько дней, когда блогерша меняла подгузник новорожденной дочери подруги, она заметила на теле ребенка родимое пятно. «У наших детей тоже есть такие пятна, поэтому, увидев его, я поняла, что отцом ребенка был мой муж», — объяснила женщина.

В итоге подруга блогерши призналась в романе с ее мужем, однако мужчина сказал правду только через несколько месяцев. По словам автора ролика, она развелась с супругом, но осталась с подругой в хороших отношениях, так как ее дочь — сестра ее детей.

Ранее блогерша из США рассказала, как ей удалось узнать о неверности возлюбленного по одной детали на снимке, который ей прислал мужчина. Изменника выдала деталь на фотографии: девушка заметила в зеркале женские ноги.