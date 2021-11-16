Блогерша узнала в интернете о собственной смерти

TikTok-блогерша Амелюн Нгуен узнала из сообщений в Instagram и Twitter, что пользователи сети сочли ее погибшей на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта. О том, как она прочла в интернете о собственной смерти, 17-летняя студентка из Сиднея рассказала на видео в TikTok и в комментарии изданию BuzzFeed.

На видео девушка показала, как обнаружила в сети множество сообщений, в которых говорилось о том, что она умерла на концерте: на мероприятии действительно произошла давка, из-за которой погибли несколько человек. «Проснулась, а мир признал меня мертвой», — отметила Нгуен в подписи к ролику.

По ее словам, подобные посты появлялись в Twitter и Instagram. В некоторых из них упоминали имя и фамилию девушки, а также публиковали ее фотографии. Многие также выражали соболезнования близким Нгуен. «Покойся с миром. Она умерла на фестивале Astro», «Я знаю, что ваша дочь умерла. Если ее телефон сейчас у вас, сожалею о вашей потере», — писали о ней пользователи.

Блогерша добавила, что не знает, что стало источником фейка, и что она не знакома с авторами подобных постов.

5 ноября на фестивале Astroworld в Хьюстоне произошла давка, в результате которой погибли десять человек. Зрители, пришедшие на выступление Скотта, пытались протолкнуться ближе к сцене, в результате чего началась паника. В результате 17 человек госпитализировали. Второй день фестиваля был отменен.