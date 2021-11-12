Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе TikTok

В работе социальной сети TikTok произошел масштабный сбой. По данным портала Downdetector, о неполадках в работе приложения сообщили более 14 тысяч человек.

Чуть более половины пользователей (51 процент) отметили, что испытывают проблемы с работой самого приложения. 29 процентов юзеров не смогли загрузить новостную ленту. Остальные заявили, что неполадки коснулись соединения с серверов.

Сообщения о проблемах в работе приложения начали поступать около 17:00 по московскому времени.

По данным Downetector, больше всего от сбоя пострадали жители восточной части США, в том числе Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона.