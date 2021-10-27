В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии сообщили о сбоях в работе

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. О проблемах в работе приложения заявили почти 300 юзеров. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Со сбоем столкнулись жители мегаполисов России, а также Украины и Белоруссии. Кроме того, на неполадки пожаловались пользователи из ряда европейских стран. Большинство юзеров Telegram сообщили о проблемах с работой приложения, а также пожаловались неполадки с соединением с сервером.

Последний сбой в работе Telegram произошел 13 октября. На проблемы пожаловались жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Ранее стало известно, что наиболее популярными мобильными приложениями у россиян в сентябре стали мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Исследование показало, что россияне чаще всего используют приложения связи. Так, мессенджерами в сентябре пользовались более 60 процентов участников опроса. Примечательно, что количество пользователей WhatsApp значительно не изменилось, в то время как число пользователей Telegram выросло на 10 процентов. Viber потерял около 6 процентов юзеров.