Минтруд запретил лишать детских пособий из-за выигрыша в лотерею

Минтруд заявил, что выигрыш в лотерею не является поводом для лишения детских пособий

Минтруд России заявил, что выигрыш в лотерею или на тотализаторе не является поводом для лишения детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

«Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия», — указали в министерстве. Подчеркивается, что эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи.

Там пояснили, что в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет, одинокие родители с детьми от восьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет на ранних сроках.

Ранее стало известно, что размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. «В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.