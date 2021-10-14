В России по-новому проиндексируют материнский капитал

Минтруд РФ: материнский капитал в 2022 году проиндексируют с учетом фактической инфляции

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции, заявил в четверг глава Минтруда России Антон Котяков, пишет «Интерфакс». Нововведение следует из поручения президента страны Владимира Путина.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — сказал Котяков.

12 октября президент поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. Он в том числе заявил о необходимости с 2022 года индексировать социальные выплаты на величину фактической, а не прогнозируемой инфляции.

14 октября стало также известно, что правительство России дополнительно выделит более 28 миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет, и шесть миллиардов на выплаты многодетным семьям. Соответствующие меры анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин.