Американские морпехи показали худшие результаты вакцинации

Американские морские пехотинцы показали худшие результаты среди армии США в кампании по вакцинации против коронавируса. Как сообщает Washington Post, около десяти тысяч бойцов не успевают сделать прививки к установленному сроку.

По информации издания, вакцинировались 94 процента морпехов, остальные не успеют сделать это до крайней даты — 28 ноября. Согласно решению властей, непривитые не смогут продолжить службу.

Washington Post отметил, что среди морских пехотинцев предметом гордости является высокая дисциплина, поэтому отказ от прививки или решение не отчитываться о ней выглядит противоречиво. Более того, командование призывало служащих вакцинироваться и грозило увольнениями из рядов армии в случае, если они этого не сделают.

Ранее, 28 сентября, издание Axios, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos, заявило, что большинство американских граждан не верят, что президент США Джо Байден и его администрация предоставляют населению правдивую информацию о коронавирусе. Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов отказались доверять заявлениям правительства об эпидемиологической ситуации в стране, в то время как 43 процента американцев заявили о высокой степени доверия к государственному лидеру и властям.

