Российский фильм назвали претендентом на «Оскар»

Российский фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко назвали одним из вероятных претендентов на попадание в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Список картин составили кинокритики портала IndieWire.

Отмечается, что лента «Разжимая кулаки» показала неплохие результаты на международных кинофестивалях. «Фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть», — заверили кинокритики.

Также в перечень вошли такие картины, как «Купе номер шесть» из Финляндии, «Неудачный трах, или Безумное порно» из Румынии, французский «Титан», норвежский «Худший человек на свете» и колумбийская «Память».

Ранее в ноябре фильм «Разжимая кулаки» получил награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж». В октябре стало известно, что картину выдвинут на премию «Оскар» от России.

В последний раз Россия попадала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» в 2017 году с фильмом «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.