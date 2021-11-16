Российский фильм «Разжимая кулаки» получил награду Европейской киноакадемии

Режиссер монтажа Мухарам Кабулова получила награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж» за работу над картиной «Разжимая кулаки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нон-стоп продакшн».

Российский кинопродюсер Александр Роднянский подчеркнул, что фильм Киры Коваленко достиг своего успеха благодаря труду талантливой и профессиональной команды. «Мы не впервые работали с Мухарам Кабуловой, которая тонко и глубоко реализует режиссерский замысел. Искренне поздравляю Мухарам с заслуженной наградой», — сказал Роднянский.

Известно, что Кабулова также принимала участие в создании таких фильмов, как «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, «Маша» Анастасии Пальчиковой и других.

В июле этого года за фильм «Разжимая кулаки» режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса в Каннах. В октябре картину Коваленко выдвинули на премию «Оскар» от России.