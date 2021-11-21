Мать Преснякова рассказала о его пристрастии к выпивке после развода с Орбакайте

Солистка группы «Самоцветы», певица Елена Преснякова рассказала о сложном периоде жизни ее сына, певца Владимира Преснякова после развода с певицей Кристиной Орбакайте. Артистка поделилась подробностями семейной жизни в интервью изданию StarHit по случаю своего 75-летия.

По ее словам, расставание с Орбакайте далось сыну по-настоящему тяжело. В первое время после случившегося Пресняков-младший пристрастился к алкоголю.

«После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло — все на Лену (вторая жена Преснякова Елена Ленская — прим. "Ленты. ру") легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся», — рассказала Преснякова.

Сам Пресняков признается, что сам виноват в разрыве, так как «перегнул палку» и «слишком заботился». В эфире программы «Судьба человека» певец рассказал о клинической смерти после расставания с Орбакайте. «Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых», — сказал артист. Он добавил, что благодарен Орбакайте за их отношения и сына Никиту.