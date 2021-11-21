Венесуэла побила установленный Россией рекорд Гиннесса

Венесуэла побила установленный ранее Россией рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, его цитирует ТАСС.

«Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим», — сказал он.

13 ноября оркестр из более 12 тысяч музыкантов исполнил в венесуэльской столице «Славянский марш» Петра Чайковского. Россия установила предыдущий рекорд в 2019 году, тогда оркестр из более чем восьми тысяч музыкантов исполнил на стадионе в Санкт-Петербурге гимн страны.

С января 2019 года в Венесуэле не прекращается противостояние между властями и оппозицией. Тогда в стране начались протесты против Мадуро вскоре после его победы на выборах, лидер оппозиции Хуан Гуайдо возглавил оппозицию и провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия поддержала Николаса Мадуро.