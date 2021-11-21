Появились подробности стрельбы в Светлогорске

У 53-летнего токаря Владислава Шаркова, который накануне открыл стрельбу в Светлогорске, был конфликт с матерью и возлюбленной. О появившихся подробностях инцидента сообщает Telegram-канал издания «Московский комсомолец».

По словам журналистов, соседи Шаркова называли его «буйным», а об убитой им матери отзывались как о конфликтом человеке. Ссора между родственниками произошла из-за того, что женщина с критикой высказывалась в адрес его новой пассии.

В субботу, 20 ноября, Шарков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил возлюбленную и пошел домой за ружьем. В доме он задушил мать. После этого мужчина поджег здание и вернулся с оружием к своей пассии, планируя ее убить. Когда раздались выстрелы, находящиеся в доме женщина с сыном забаррикадировались и позвонили в полицию.

Не желая быть задержанным, мужчина попытался покинуть место происшествия, однако столкнулся с прибывшими на место правоохранителями и вступил с ними в перестрелку.

Ранее стало известно, что при попытке задержания Владислава Шаркова полицейские были вынуждены устроить за ним погоню. По итогу преследования и перестрелки один из силовиков ликвидировал преступника ответным огнем из табельного оружия.