Политологи оценили статью Суркова

Политологи Марат Баширов и Дмитрий Абзалов оценили статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова, в которой он, в частности, написал о возможности дестабилизации политической обстановки в стране. По их мнению, Сурков призвал не разделять мир, а учиться договариваться с сильными игроками. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суть статьи Суркова в том, что социальная энтропия, она всегда присутствует, но для того, чтобы у вас было стабильное государство, вам нужно, чтобы это как бы эта энтропия, она в конечном итоге кристаллизовалась вне границ государства», — отметил Баширов. Политолог указал на то, что первая идея, заложенная в статье, заключается в том, что для избежания внутренних потрясений «всегда нужно искать варианты для перемещения этой энтропии на внешние контуры».
«А вторая идея, которая у него заложена, что когда вот эти как бы процессы внешние, да, он становятся очень опасными и доходят до критической черты, то тогда те, кто являются бенефициарами этих процессов, они должны договариваться», — добавил Баширов. По мнению собеседника агентства, «золотой век правления Путина», о котором написал Сурков, следует помнить и сохранять его логику, при этом не повторяя 90-е годы, изучать этот опыт, «чтобы не потом спохватываться и пытаться в общем нагнать уже уходящий поезд, а думать о том, что вот эти принципы, которые сейчас существуют при президенте Путине, они должны и дальше работать на благо России».
В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что обострение сегодня действительно есть, однако сейчас далеко до 1980-х и 1990-х. «Мир очень сильно изменился, главное, чтобы люди изменились вместе с ним. Особенно люди, которые занимаются государственным управлением», — заметил он. Политолог добавил, что система управления должна подстраиваться к изменениям мира, «если мы этого не будем успевать делать, это сделают за нас».
Владислав Сурков в своей статье, в частности, заявил о неизбежности роста хаоса в любой социальной системе, вне зависимости от государственного строя и правителей. Он предупредил, что вытеснение таких явлений в зону умолчания, своего рода идеология молчания, грозит повторением ситуации 1980-х и 1990-х годов.
По словам бывшего замглавы администрации президента, в начале века созданная в стране нынешним руководством система остановила безудержную лавину социального хаоса. В результате 20 лет стабильности в России были и «еще будут». «Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы», — подчеркнул Сурков.