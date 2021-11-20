Сурков предупредил об опасности «идеологии молчания» для России

Сурков в колонке о хаосе и порядке предупредил о повторении истории 1980-х и 1990-х годов

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил о неизбежности роста хаоса в любой социальной системе, вне зависимости от государственного строя и правителей. В своей колонке для «Актуальных комментариев» он предупредил, что вытеснение таких явлений в зону умолчания, своего рода идеология молчания, грозит повторением ситуации 1980-х и 1990-х годов.

По словам бывшего замглавы администрации президента, в начале века созданная в стране нынешним руководством система остановила безудержную лавину социального хаоса. В результате 20 лет стабильности в России были и «еще будут». «Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы», — подчеркнул Сурков.

В то же время он напомнил, что беспорядок не мог никуда исчезнуть, это противоречит социальным законам. А если его уже почти вытеснили из интернета, то, скорее всего, он уходит «в слепые зоны общественной жизни», в неафишируемые коллективные практики, направленные не против официальной позиции и популярных мнений, а параллельные ему.

Для таких «параллельных людей» поход на выборы или поднятие правильного плаката становится способом «отдать кесарю кесарево», чтобы затем вернуться в свою недовселенную, которая существует в несоответствии с духом и буквой плаката.

«Широкое распространение такой точечной лояльности и одноразового патриотизма означает, что во все более монолитной с виду структуре общества образуется все больше лакун и полостей, заполняющихся неизвестно чем», — напомнил Сурков.

Из-за этого правильные слова обессмысливаются, господствующий дискурс становится неубедительным и потому все чаще нуждается в силовой поддержке. И гораздо значительнее становится не то, о чем люди говорят, а то, о чем они молчат. При этом до определенного момента, по Суркову, это молчание ничем не угрожает власти.

Применение экстрактов исторической памяти, просроченной морали, административно-духовных ценностей и других тяжелых социальных консервантов в неограниченных дозах обеспечивает сохранение желанной стабильности Владислав Сурков помощник президента России

Однако он напомнил, что если проблему игнорировать, то со временем она разрушает существующий порядок вещей, что и случилось под конец жизни Советского Союза. Чтобы этого не произошло, уверен чиновник, следует экспортировать хаос за пределы собственной системы, как это делали еще в древние времена и как делают сейчас США.

Сурков полагает, что в ближайшем будущем в мире столкнутся сразу несколько стран, пытающихся выносить свою нестабильность, среди них США, Китай и Россия, а это породит «разрушительные геополитические штормы». После таких волнений в мире, полагает Сурков, Россия получит свою долю в новом всемирном собирании пространств и подтвердит свой статус глобализатора. Причин, за исключением исторических, по которой так произойдет, помощник президента в статье не привел.

В июне этого года Сурков сравнил президента Владимира Путина с римским императором Октавианом, совместившим демократию с монархическим архетипом.

