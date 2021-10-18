Британский историк сравнил Путина с Николаем I, Александром III и Сталиным

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре (Simon Sebag Montefiore) сравнил президента России Владимира Путина с российскими правителями Николаем I и Александром III, а также советским лидером Иосифом Сталиным в интервью изданию Polska Times.

Историк назвал «большим упрощением» параллель между СССР при Сталине и нынешней Россией. «На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», — отметил он.

При этом Себаг-Монтефиоре допустил, что российский президент может управлять страной дольше, чем Сталин. «И это достижение не следует недооценивать. Находиться у власти в России так долго — очень сложная задача», — заключил историк.

В июне бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Он отметил, что российский лидер создал «новый тип государства».