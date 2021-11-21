Женщины назвали один общий способ ускорить сушку белья зимой

Пользовательницы сети назвали один общий способ ускорить время сушки белья в домашних условиях. Соответствующий лайфхак появился в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips («Советы мисс Хинч по уборке»).

Так, в одной из публикаций подписчица группы Люси (Lucie) призналась, что никогда не может полностью высушить вещи зимой. По словам женщины, в холодное время года ей приходится стирать больше одежды, однако она полноценно не высыхает и вскоре начинает издавать неприятный запах.

В комментариях к посту члены сообщества поделились лайфхаком, который помогает им быстро справиться с сушкой белья. «Я советую купить осушитель воздуха. Он буквально изменил мою жизнь», «Вы не поверите, но осушитель воздуха действительно работает!», «Я только что купила осушитель воздуха, и это очень здорово! Я использую его каждый день. Деньги потрачены не зря», «С осушителем воздуха вещи становятся сухими буквально за четыре часа!» — писали они.

В августе блогерша Каролина Макколи раскрыла еще один способ ускорить время сушки белья. Для того, чтобы сократить время сушки вещей, женщина порекомендовала добавить в сушильную машину одно чистое сухое полотенце. «Через 15 минут, когда полотенце впитает в себя часть влаги, достаньте его из машины и включите ее еще на 30 минут. Это ускорит процесс сушки на 30 процентов», — заверила она.