В Госдуме решили расширить список оснований для лишения загранпаспорта

В Государственной Думе решили расширить список оснований для лишения граждан загранпаспорта. Об этом сообщает «Парламентская газета».

17 ноября Госдума в первом чтении рассмотрела проект поправок в закон о порядке выезда из страны и въезда в нее, который ранее в парламент внесло правительство.

В частности, среди предлагаемых новых причин для изъятия загранпаспорта — его утрата, смена ФИО или пола, изменение данных о дате и месте рождения, истечение срока действия документа, его неполучение в течение трех лет с момента оформления, получение загранпаспорта по поддельным или недействительным документам, а также обнаружение в нем недостоверных сведений.

В законопроекте отмечается, что при изъятии загранпаспорта чиновники будут обязаны составлять протокол, а граждане смогут обжаловать их решение. Порядок и сроки изъятия документа правительство установит в отдельном подзаконном акте.

С 30 мая в России изменились правила выдачи загранпаспортов. В частности, теперь россияне могут получить документ, даже если они проживают за пределами страны.