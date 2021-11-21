В Госдуме предложили лишать загранпаспорта только в одном случае

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал законопроект правительства о расширении списка причин для изъятия загранпаспорта. Он предложил наделить этим правом только суд, сообщает РИА Новости.

Депутат ГД объяснил, что в инициативе об основаниях для признания российских паспортов недействительными следует проработать вопрос о порядке изъятия документа. По мнению политика, лишать паспорта можно только в одном случае — по решению суда, поскольку в других случаях виноватым может оставаться сам россиянин.

«Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Тем более, что когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остается его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал, почему это не расследуется?», — призвал депутат Госдумы.

Затулин призвал «четче выразить» роль суда в новом законопроекте и добавил, что сейчас рассматривается вопрос о возможных изменениях или дополнениях к инициативе.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о расширении списка причин для изъятия загранпаспорт. Отмечается, что порядок и сроки изъятия документа правительство установит в отдельном подзаконном акте.