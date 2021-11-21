«Совет тейпов Ингушетии» ответил на критику соратника Кадырова словами Путина

«Совет тейпов Ингушетии», который резко раскритиковал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, опубликовал новое видеообращение на своем YouTube-канале. Перевод ролика с названием «Словами В. В. Путина ответил Совет тейпов на угрозы и оскорбления некоторых персон» на ингушском языке приводит «Кавказский узел» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В ходе заседания председатель организации Мурат Даскиев поручил члену совета Батыру Богатыреву зачитать «последнее заявление организации» по вопросу принадлежности земель на границе между двумя регионами. «Мы просили [чеченцев и ингушей], чтобы вели себя как подобает мусульманам, без оскорблений. Всемирный Конгресс ингушского народа создал комиссию. Мы хотели, чтобы точно такую же комиссию создали чеченцы, чтобы сели и договорились, а если не могут, то решение должно быть на основе шариата», — говорится в заявлении.

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Совет тейпов подчеркнул, что предложение соратника Кадырова приехать к реке Фортанге на границе между двумя субъектами и поклясться на Коране не соответствует нормам шариата. «Ингушский народ не говорит про какое-то конкретное одно село, мы говорим о незаконном принятии соглашения в 2018 году и территориальном разграничении в соответствии с исламом всей территории. Мы будем терпеливы до тех пор, пока не появятся люди, которые хотят справедливо, по исламу, закрыть этот вопрос, в соответствии с шариатом», — зачитал Богатырев.

Члены совета напомнили, что президент России Владимир Путин, «когда в его адрес было высказано оскорбление, он ответил очень просто: "Кто как обзывается — тот так и называется"» (речь идет о комментарии президента России в ответ на критику со стороны лидера США Джо Байдена — прим. «Ленты.ру»). «До этого мы приостановимся до лучших времен», — заключили в Ингушетии.

С чего все началось

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов резко отреагировал на заявление Совета тейпов ингушского народа, раскритиковавшего слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о передаче земель. Он заявил, что члены Совета тейпов снова подняли вопрос принадлежности земель и соглашения, заключенного между двумя республиками. По мнению спикера парламента Чечни, это провокация. Он также подтвердил угрозу Кадырова снять штаны и сделать из них флаг тем, кто перейдет реку Фортангу, протекающую в Чечне и Ингушетии, и объявить эту землю ингушской.

Новый земельный спор начался после того, как в Ингушетии возмутились сообщениями о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду.

В 1993 году Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Рамзан Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего на тот момент пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия, в свою очередь, передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.