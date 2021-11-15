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Кадыров заявил о происхождении ингушей от чеченцев

Глава Чечни Кадыров: ингуши произошли от чеченцев, как и орстхойцы
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ингуши произошли от чеченцев и являются лишь одной из ветвей этого народа, равно как и орстхойцы. Соответствующие слова прозвучали в рамках выездного совещания в Галанчожском районе, отрывки из речи Кадырова опубликованы на его официальной странице во «ВКонтакте», на них также обратило внимание издание «Фортанга».

«Раньше мы были одним народом, но сейчас это отдельная нация со своей республикой. Больше всего родственную связь среди всех субъектов РФ мы должны поддерживать с ними», — сказал Кадыров, подчеркнув важность мирного сосуществования двух республик.

Заявление главы региона было сделано после того, как в сети появились сообщения о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых (Сунженский район). Пользователи назвали это провокацией соседей. Кадыров, отвечая на такие сообщения, напомнил о своем визите в Ингушетию и добавил, что просил провокаторов не портить союз между двумя народами.

В этой же речи он пригрозил силой отнять у Ингушетии земли, которые республике передал первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев. По словам Кадырова, Чечня оставила Ингушетии эти территории, потому что республики братские и Грозный решил «сделать хорошее».

Глава Чечни также заявил, что заставит болтунов, говорящих об отторжении земель, сделать из брюк знамя и нести его.

В 1993 году первый президент Ингушетии Руслан Аушев и Джохар Дудаев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. При этом окончательной демаркации границы не произошло. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом, Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Орстхойцы — самоназвание вольного общества, частично сформировавшегося в народность. Один из компонентов в этногенезе современного чеченского и ингушского народов.

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