Кадыров призвал ингушский народ остановить «кучку провокаторов»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить «кучку провокаторов», распространяющих неподтвержденную информацию о действиях на границе с Ингушетией. Он сделал это заявление во время совещания в Галанчожском районе, сообщает РИА Новости.

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которая пытается разыграть националистическую карту. Тем более, что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

11 ноября в сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор» и может изменить течение русла реки Фортанги.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил, что работы на берегу реки не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов. В 1993 году был подписан договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В сентябре 2018 года Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. В свою очередь, Ингушетия передала Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.