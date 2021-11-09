Бывший зампред правительства Ингушетии избил главврача московской больницы

Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев избил главврача московского НИИ глазных болезней. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Цолоев нанес несколько ударов главврачу больницы, а также одному из докторов. О состоянии пострадавших не сообщается.

Точная причина конфликта на данный момент неизвестна, однако отмечается, что экс-политику не понравилось что-то в поведении врачей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ноябре охранник одного из торговых центров Екатеринбурга повздорил с посетительницей и избил ее. Как рассказала потерпевшая, конфликт возник после того, как охранник усомнился в подлинности ее справки о вакцинации.