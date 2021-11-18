Соратник Кадырова пригрозил снять штаны перешедшим реку Фортангу

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов резко отреагировал на заявление Совета тейпов ингушского народа, раскритиковавшего слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о передаче земель. Видео выступления соратника руководителя региона на чеченском языке опубликовано в Instagram-аккаунте «ЧП Грозный», перевод приводит «Кавказский узел» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Даудов заявил, что члены Совета тейпов снова подняли вопрос принадлежности земель и соглашения, заключенного между двумя республиками. По мнению спикера парламента Чечни, это провокация. Он также подтвердил угрозу Кадырова снять штаны и сделать из них флаг тем, кто перейдет реку Фортангу, протекающую в Чечне и Ингушетии, и объявит эту землю ингушской.

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Даудов также предложил недовольным позицией властей Чечни назвать дату и место перехода границы, чтобы исполнить обещанное. Кроме того, соратник Кадырова заявил о готовности встретиться в любом удобном месте с членами Совета тейпов и подтвердить клятвой принадлежность чеченцам некоторых земель, относящихся к Ингушетии.

Ранее в Ингушетии возмутились сообщениями о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду.

В 1993 году Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Рамзан Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего на тот момент пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.