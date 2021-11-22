Женщина сделала ботокс и осталась с парализованным лицом

Косметолог ввела женщине слишком много ботокса, что привело к опущению правого века

Жительница Нью-Йорка сделала ботокс и поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованные в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Даниэль Лейден объяснила, что решилась на процедуру, поскольку хотела избавиться от морщин и сделать кожу гладкой. По словам женщины, на сеансе косметолог ввела слишком много препарата в ее переносицу, что привело к птозу (опущению) правого века.

После посещения специалиста героиня материала осталась с парализованным лицом и продемонстрировала изменения в своей внешности. Так, на протяжении нескольких недель веко Лейден было опущено, и она не могла полностью открыть глаз. В ролике американка подчеркнула, что нашла специальные капли, которые помогли ей вернуть своему лицу прежний вид. Женщина не указала название лекарства.

Пользователи сети поддержали Лейден в комментариях к публикации. «Ты красива в любом случае», «Не переживай, глаз станет окончательно прежним, когда ботокс полностью выведется из организма», «Со мной было тоже самое, не переживай», «Я думаю многие сталкивались с подобным, такое бывает», — писали они.

В феврале девушка сделала ботокс из-за некрасивой улыбки и засняла огорчивший ее результат. Пользовательница под никнеймом drearandolph пришла в клинику с целью исправить десневую улыбку — индивидуальную особенность, при которой во время разговора или при улыбке у человека видны не только зубы, но и полоска десны. На кадрах ролика героиня материала сперва показала снятые до процедуры фото, а затем — результат инъекций.