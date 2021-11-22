Застреливший двух протестующих в США подросток выразил поддержку движению BLM

В США застреливший двух протестующих во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин, подросток Кайл Риттенхаус выразил поддержку движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») и заявил, что он не расист. Об этом американец сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Раса ни при чем... здесь речь идет о праве на самооборону. Я не расист. Я поддерживаю движение BLM, поддерживаю мирные демонстрации», — сказал он.

26 августа 2020 года было опубликовано видео, снятое очевидцем, где толпа погромщиков преследует 17-летнего Кайла Риттенхауса, вооруженного полуавтоматической винтовкой. В какой-то момент Риттенхаус спотыкается и падает, после чего двое демонстрантов атакуют его. Он открывает огонь, убивает одного из них и ранит второго, вооруженного пистолетом.

Подростку предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. Защита Риттенхауса настаивала на том, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны. Суд присяжных оправдал подростка, посчитав, что он не виновен по всем пунктам обвинения.

Это дело стало в США одним из самых громких за последнее время. Общественное мнение разделилось пополам. Кто-то счел Риттенхауса массовым убийцей и линчевателем, другие же уверены, что он не превысил пределов допустимой самообороны. В ходе процесса перед присяжными были допрошены более 20 свидетелей, прозвучало много громких заявлений. Одно из них принадлежит судье Брюсу Шредеру, который запретил называть погибших в результате стрельбы «жертвами», предпочтя ему слово «мародеры».