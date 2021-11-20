Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поздравления за то, что его признали невиновным по всем пунктам обвинения… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?», — отметил он.

Дело Риттенхауса стало одним из самых громких за последнее время в Соединенных Штатах. Общество практически разделилось на два лагеря — тех, кто считает Риттенхауса массовым убийцей и линчевателем, и тех, кто уверен, что он не превысил пределов допустимой самообороны.

26 августа 2020 года было опубликовано видео, снятое очевидцем: толпа погромщиков преследует 17-летнего Кайла Риттенхауса, вооруженного полуавтоматической винтовкой и застрелившего мужчину, который пытался на него напасть. В какой-то момент Риттенхаус спотыкается и падает, после чего двое демонстрантов атакуют его. Он открывает огонь, убивает одного из них и ранит второго, вооруженного пистолетом.